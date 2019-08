piotr_wiktor pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Sorry, pisze to jako kibic Legii, ale także przedsiębiorca.

Ch... mnie strzela jak się ktoś z kimś na coś umawia i później wali w kulki. Moja firma non-stop doprasza się o nasze pieniądze (należne zgodnie z umowami i fakturami) od kontrahentów.

Taka to polska gospodarka, cwaniak na cwaniaku. Rozumiem, ze Lechia nie zapłaciła Legii. Ale co ma do tego Jagiellonia?

Jak się nie ma kasy, to sie nie kupuje piłkarzy. I tyle w temacie.