Piast zawodzi w tym sezonie:

Po zdobyciu mistrzostwa Polski Piast Gliwice stracił już kilku ważnych piłkarzy. Do Lazio Rzym odszedł Patryk Dziczek, do Legii Warszawa wrócił Tomasz Jodłowiec, do Stali Mielec przeszedł Mateusz Mak, do Brentford FC Joel Valencia (najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu ekstraklasy), a do Mallorki Aleksandar Sedlar. Niewykluczone, że jeszcze w tym oknie transferowym odejdzie z Piasta Piotr Parzyszek. Włoskie media informują, że napastnik może przenieść się do Frosinone Calcio.

Piotr Parzyszek odejdzie do Włoch?

Portal linchiestaquotidiano.it donosi, że trener Alessandro Nesta chce wzmocnić atak drużyny i stąd pomysł ściągnięcia Parzyszka. "Przegląd Sportowy" dodaje, że Włosi oferują za polskiego napastnika 1,5 mln euro. Frosinone w poprzednim sezonie występowało w Serie A. Teraz ma walczyć w Serie B o powrót do najwyższej włoskiej klasy rozgrywkowej.

Parzyszek był w poprzednim sezonie najlepszym strzelcem Piasta. Zdobył dziewięć bramek i wraz z kolegami dał ekipie z Gliwic pierwsze w historii mistrzostwo Polski.