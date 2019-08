Piast Gliwice nie przypomina drużyny z poprzedniego sezonu

Damian Dąbrowski przeszedł do Pogoni Szczecin z Cracovii, w której od 2013 roku rozegrał łącznie 187 spotkań. W tym czasie zdołał strzelić 8 goli i zanotować 23 asysty. Wraz z krakowskim klubem awansował do Ekstraklasy, a także dwukrotnie awansował do eliminacji europejskich pucharów. W swojej karierze rozegrał jedno spotkanie w barwach reprezentacji Polski.

Historia Dąbrowskiego zatoczyła koło

Dąbrowski stracił miejsce w składzie Cracovii na rzecz Sylwestra Lusiusza, który stał się młodzieżowcem numer jeden w zespole Michała Probierza. Pomocnik chciał natychmiast zmienić w związku z tym otoczenie. W jego przypadku można wręcz powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo reprezentant Polski sam wszedł do składu Cracovii, gdy potrzebni byli piłkarze o statusie młodzieżowca.

- Poziom sportowy i sposób prowadzenia Pogoni bardzo mi się podoba i czułem wewnętrznie, że to będzie właściwa decyzja. Z korzyścią dla mnie i dla Pogoni - mówi Dąbrowski, cytowany przez oficjalną stronę klubu. - Przyjście Damiana jest dla nas strategicznym ruchem w środku pola – dodaje szef pionu sportowego Pogoni, Dariusz Adamczuk. – Trafia do nas ograny i doświadczony zawodnik, który może zagrać na kilku pozycjach w pomocy. Znamy jego nieprzeciętne możliwości i wierzymy, że w Pogoni Szczecin szybko je zaprezentuje - przyznał.