Spotkanie w pierwszej połowie miało dziwny przebieg. Wisła Kraków sprawiała lepsze wrażenie, a Jagiellonia Białystok była wycofana, ale to gospodarze schodzili na przerwę prowadząc 2:1. W 33. minucie obrońcy Wisły zgubili piłkę na własnej połowie. Marko Poletanović natychmiast zagrał piłkę do Jesusa Imaza, który zachował zimną krew w polu karnym i pokonał Michała Buchalika. Pięć minut później były gracz Wisły Kraków podwyższył wynik spotkania, wbijając piłkę wślizgiem do bramki po podaniu Martina Kostala.

Tuż przed przerwą goście zdobyli kontaktową bramkę. Piłka po podaniu Vukana Savicievia niespodziewanie minęła obrońców Jagiellonii, a Paweł Brożek pokonał Damiana Węglarza. Sędzia sprawdzał jeszcze tę sytuację na VAR-ze - musiał ocenić, czy gol powinien zostać uznany ze względu na zagranie piłki ręką przez Davida Niepsuja - ale ostatecznie bramka została uznana.

Hat-trick Jesusa Imaza! Samodzielny lider klasyfikacji strzelców ekstraklasy

Jagiellonia w drugiej połowie spisywała się znacznie lepiej niż w pierwszej. Podwyższyła wynik w 66. minucie - w zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Imaz, zdobywając swoją trzecią bramkę w tym spotkaniu! Przed tą kolejką miał na koncie trzy gole i był najlepszym strzelcem z kilkoma innymi zawodnikami, ale po tym spotkaniu ma łącznie sześć goli i jest zdecydowanym samodzielnym liderem strzelców. Wisłę znokautować mógł Juan Camara, ale rezerwowy nie trafił w bramkę z pięciu metrów po podaniu Bartosza Kwietnia. Wisła miała dobrą sytuację w 85. minucie, ale najpierw Brożek trafił w Węglarza, a następnie piłkę sprzed linii bramkowej wybił Patryk Klimala po uderzeniu Aleksandra Buksy. W 91. minucie kapitalnego gola strzelił Buksa, ale goście nie zdołali wywalczyć choćby punktu.

Jagiellonia Białystok awansowała na podium

Dzięki zwycięstwu Jagiellonia awansowała na 3. miejsce w tabeli. Ma 11 punktów po sześciu kolejkach i jest najskuteczniejszą drużyną ekstraklasy z 12 golami (Śląsk Wrocław i Lech Poznań mają o cztery gole mniej, ale dopiero rozegrają spotkania w tej kolejce). Wisła Kraków jest 7. z 7 punktami.