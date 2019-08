Patryk Tuszyński w Piaście Gliwice? Do takich informacji dotarł portal mkszaglebie.pl. 29-letni napastnik Zagłębia Lubin nie może zaliczyć początku nowego sezonu ekstraklasy do udanych. W dwóch pierwszych kolejkach znalazł się co prawda w podstawowym składzie drużyny Bena van Daela, jednak nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Jego miejsce zajął później młody Patryk Szysz. 21-latek prezentuje się jak na razie zdecydowanie lepiej od bardziej doświadczonego kolegi z zespołu, o czym najlepiej świadczą 2 gole zdobyte w 5 ligowych spotkaniach.

REKLAMA

Piast Gliwice nie przypomina drużyny z poprzedniego sezonu

Patryk Tuszyński zawodnikiem Piasta Gliwice? Kolejny transfer mistrza Polski coraz bliżej

"Szansę debiutu Tuszyński będzie miał już w najbliższą niedzielę, kiedy to drużyna Mistrza Polski przyjedzie….do Lubina na starcie z Zagłębiem. Nie jest wykluczone, że w związku z transferem Patryka Tuszyńskiego do Piasta Gliwice Zagłębie Lubin pozyska zawodnika na pozycję napastnika. Możliwe też, że do pierwszego zespołu dołączony zostanie napastnik z Akademii Zagłębia" - czytamy na portalu mkszaglebie.pl.

Tuszyński dołączył do Zagłębia w sierpniu 2017 r. Od tego czasu rozegrał 64 spotkania, w których strzelił 15 bramek i zanotował 5 asyst. Kontrakt wiążący napastnika z klubem z Dolnego Śląska do czerwca 2020 r. Portal transfermarkt.de wycenia byłego gracza Jagiellonii Białystok na 500 tysięcy euro.

W czwartek władze Piasta potwierdziły pozyskanie Piotra Malarczyka, który w poprzednim sezonie bronił barw kieleckiej Korony. W letnim oknie transferowym kadrę mistrza Polski wzmocnili m.in.: Sebastian Milewski (przeszedł do Gliwic z Zagłębia Sosnowiec), Tomas Huk (DAC Dunajska Streda), Jakub Holubek (MSK Zilina), Bartosz Rymaniak (Korona Kielce), Patryk Krolczyk (Warta Gorzów), Dani Aquino (Real Murcia) i Dominik Steczyk (wypożyczenie z 1.FC Nuernberg).

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE