Jeffren jest 31-letnim wychowankiem FC Barcelony. Do pierwszej drużyny przebił się w 2008 roku i występował w niej przez trzy lata. Strzelił gola w słynnym El Clasico z Realem Madryt, gdy ekipa Pepa Guardioli pokonała zespół prowadzony przez Jose Mourinho aż 5:0. Łącznie w pierwszej drużynie rozegrał 34 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

Jeffren zagra w ekstraklasie? Rozmawia z Rakowem Częstochowa

Jego dalsza kariera nie potoczyła się jednak zgodnie z planem i stopniowo przechodził do coraz to słabszych klubów. Występował w Sportingu, Realu Valladolid, KAS Eupen, Grasshoppers i AEK-u Larnaka, a od pierwszego lipca pozostaje bez klubu. Na Cyprze rozegrał 14 spotkań (908 minut), ale w tym czasie nie strzelił żadnego gola. Łącznie w swojej karierze w 230 meczach zdobył 23 bramki i zaliczył 15 asyst. Teraz może trafić do ekstraklasy. Jak napisał Tomasz Ćwiąkała jest blisko transferu do Rakowa Częstochowa, choć nic nie jest jeszcze przesądzone.