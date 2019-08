"Legii nie stać na to, żeby rezygnować z Carlitosa"

Carlitos w ostatnich tygodniach ma problemy z regularnym występami w Legii Warszawa. Hiszpan był najlepszym strzelcem wicemistrzów Polski w poprzednim sezonie. Mimo to, trener Aleksandar Vuković woli Sandro Kulenovicia od niego. Chorwacki napastnik rozpoczął mecz z Rangers FC od 1. minuty, a Carlitos na ławce.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z "Przeglądu Sportowego", Hiszpan stracił już cierpliwość. - Z tego co słyszę, Carlitos już sam powiedział, że chce z Legii odejść. Na razie problemem jest brak konkretnych ofert - napisał dziennikarz "PS".

Carlitos odejdzie z Legii? Nie chce "kopać się z koniem"

W przypadku odejścia hiszpańskiego napastnika z Łazienkowskiej, legioniści będą musieli w ostatnich dniach okna transferowego (trwa do 2 września) poszukać nowego zawodnika do ataku. - Carlitos już nawet w szatni powiedział swoim kolegom, że on po prostu odchodzi, że on chce grać, że to nie jest na poziomie jego ambicji, żeby "kopać się z koniem" - dodał Włodarczyk.

Carlitos jest zawodnikiem Legii od lipca 2018 roku. Dotychczas w 52 spotkaniach strzelił dla stołecznych 21 goli i zanotował siedem asyst.