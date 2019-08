ferryk przed chwilą 0

Panie trenerze, jeśli nie ma Pan problemu z Carlitosem to znaczy, że ma Pan problem z samym sobą. Jeśli z uporem maniaka wstawiasz na atak Kulenovica przy całym szacunku dla tego chłopaka, to znaczy robi to Pan kosztem jakości ataku Legii. Kulenovic jest teraz bez formy trudno tak jest i ryzykuje Pan wynik zespołu przez swój głupi upór. Trzymać praktycznie chłopaka cały mecz, który nie daje nic zespołowi to wg. mnie jest sabotaż. Najgorsze jest, że nic do Pana nie dociera i dopiero jakaś piękna klęska może da Panu do myślenia albo znowu do głupiego usprawiedliwienia.