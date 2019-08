krowiak_podwiniety pół godziny temu 0

Pytanie: dlaczego Jagiellonia wygrywając 2:0 lub 2:1 nie nastawiała się na obronę tylko dalej atakowała pozwalając się kontrować? Odpowiedź: Mamrot kilka kolejek poświęcił na straty żeby trenować szaleńczy atak w warunkach bojowych. Ładnie to wygląda. Jeśli jest tak jak mówię to za 10 kolejek jagiellonia powinna dużo skuteczniej atakować i we wszystkich meczach strzelać po 4-5 bramek