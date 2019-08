Bayern 2:2 Hertha, zobacz bramki z meczu otwarcia Bundesligi

Była 93. minuta meczu, gdy do własnego bramkarza beznadziejnie podał Wołodymyr Kostewycz. Ukrainiec za lekko zgrał do Mickey'a van der Harta, przez co w sytuacji sam na sam z Holendrem znalazł się Kamil Antonik. Zawodnik Arki nie oddał jednak strzału, postanowił mijać golkipera Lecha, co okazało się fatalną decyzją, bo tuż przed oddaniem strzału uprzedził go piłkarz gości.

Arka miała piłkę meczową, mogła wygrać mecz z faworyzowanym rywalem, chociaż przez całe spotkanie była tylko tłem dla Lecha. Zespół Dariusza Żurawia, mimo okazji Antonika, może mówić o sporym pechu, że z Gdyni wyjeżdża tylko z punktem. Poznaniacy mieli mnóstwo okazji do strzelenia gola, jednak albo brakowało im szczęścia, albo znakomicie interweniował Pavels Steinbors.

Nieszczęście Lecha

W pierwszej połowie Arkę uratował słupek po strzale Pedro Tiby. W drugiej połowie gdynianie znów mieli mnóstwo szczęścia, jednak tym razem w obramowanie bramki trafił Darko Jevtić. Pod koniec meczu Steinbors popisał się doskonałą interwencją po uderzeniu Pawła Tomczyka.

W 73. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Arki. Decyzję zmienił jednak po konsultacji VAR, gdyż okazało się, że to Fabian Serrarens faulował Roberta Gumnego, a nie odwrotnie.

Arka wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dwoma punktami na koncie. Lech jest trzeci z dorobkiem ośmiu punktów i stratą dwóch "oczek" do Pogoni Szczecin i pięciu do prowadzącego Śląska Wrocław. Następny mecz obie drużyny zagrają w sobotę. O godz. 15:00 Arka zagra na wyjeździe z Cracovią, a Lech, też poza swoim stadionem, o godz. 20:00 zmierzy się z Rakowem Częstochowa.

