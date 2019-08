Piast Gliwice nie przypomina drużyny z poprzedniego sezonu

Piast Gliwice podejmie na własnym stadionie Wisłę Płock w 5. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Gospodarze, którzy nie prezentują się tak dobrze, jak w końcówce poprzednich rozgrywek, mają dodatkowy problem. Jak poinformował trener gliwiczan, Waldemar Fornalik, do meczu z Wisłą przystąpią bez kolejnego zawodnika, który doznał kontuzji.

Waldemar Fornalik: Jakub Czerwiński doznał poważnej kontuzji

- Na wczorajszym [czwartkowym - przyp.red.] treningu urazu kolana doznał Jakub Czerwiński, który nieszczęśliwie zderzył się z naszym bramkarzem. Kontuzja wygląda poważnie, ale jesteśmy na etapie diagnostyki, więc nie wiemy do końca, jak długo potrwa jego pauza - powiedział Waldemar Fornalik, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

To jednak nie jedyne zmartwienia trenera Piasta Gliwice. - Martin Konczkowski został kontuzjowany podczas spotkania z ŁKS-em, a Olek Jagiełło narzeka na uraz barku. Do tego pod znakiem zapytania stoją występy Patryka Dziczka i Marcina Pietrowskiego. Problemów zdrowotnych trochę jest, ale liczę, że zawodnicy, którzy zagrają, zaprezentują się z jak najlepszej strony. Zrobimy wszystko, żeby wygrać to spotkanie - podkreślił Waldemar Fornalik.

Początek spotkania między Piastem Gliwice a Wisłą Płock w niedzielę o 15:00. Relacja z meczu na Sport.pl.

