Trener Celtiku Neil Lennon chce, by jego zespół do końca okna transferowego wzmocniło jeszcze dwóch nowych bocznych obrońców - informuje "Daily Record". Z ekipy mistrzów Szkocji odeszli Kieran Tierney i Mikael Lustig. Kandydatem na prawą obronę jest 21-letni Robert Gumny, za którego Celtic może zaoferować aż 6 mln funtów (6,5 mln euro). Szkoci informują, że piłkarzem Lecha Poznań zainteresowane było również angielskie Southampton, ale ostatecznie nie złożyło oferty. Celtic interesował się Gumnym już na początku tego roku, gdy oferował 5 mln euro. Lech chce 7-7,5 mln euro, co byłoby transferowym rekordem ekstraklasy - Poznaniacy przebiliby swój rekord, który ustanowili sprzedając Jana Bednarka do Southampton za 6 mln euro latem 2017 roku.

REKLAMA

Robert Gumny już raz był bliski odejścia z Lecha Poznań

Robert Gumny jest wychowankiem Lecha Poznań. W barwach poznańskiego klubu rozegrał 75 meczów, strzelił jednego gola i miał pięć asyst. W styczniu 2018 roku prawy obrońca był o krok od rekordowego transferu do Borussii Moenchengladbach. Niemcy oferowali za niego 6,5 miliona euro, ale ostatecznie nie doszło do przenosin zawodnika.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE