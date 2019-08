Po tym jak rozstał się z Legią, Arkadiusz Malarz był dogadany z Wisłą Płock. "Nafciarze" szukali zmiennika dla Thomasa Dahne, który miał odejść do Anglii. Do przenosin Niemca jednak nie doszło, więc pod znakiem zapytania stanął też transfer Malarza. Bramkarz z powodów rodzinnych nie chciał wyjeżdżać daleko, z kolei z szacunku do Legii odpadały przenosiny do niektórych polskich klubów. Zdecydował się zatem zostać w stolicy i czekać na dalszy rozwój wypadków. Do gry, jak sam przyznaje jest gotowy.

- Bardzo dobrze się czuję. Trenuję w mojej akademii. Robię nawet dwa treningi dziennie. Dziś byłem na pierwszych zajęciach o siódmej rano - mówi nam Malarz.

Malarz prowadzi Akademię Green Piaseczno i to tam od czerwca stara się dbać o formę. Pomaga też w zajęciach z młodymi piłkarzami. Po tym, jak pożegnał się z Legią miał dwie konkretne oferty z zagranicy. Obie z krajów, w których już kiedyś grał. Jedną z Cypru, drugą z Grecji. Golkiper bronił kiedyś barw Panathinaikosu, Skody Ksanti, Larnaki czy AELu Limassol. Na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego wyrobił sobie renomę. Został tam swojego czasu bramkarzem ligi. Wciąż tam o nim pamiętają, ale bramkarz z dalekim wyjazdem na razie się wstrzymuje.

- Choć nie należę do ludzi cierpliwych na razie spokojnie czekam. Chciałbym jeszcze ze dwa lata w piłkę pograć - przyznaje.

Opcja z Płockiem nadal jest aktualna, ale z Wisły musi odejść Danhe, który jak się dowiedzieliśmy na razie konkretnych ofert nie ma. Malarz jest zatem gotowy na przenosiny w dalsze rejony kraju.

- Jeśli zrealizuje się czarny scenariusz i nic z polskich planów nie wyjdzie, to pewnie jednak wyjadę za granicę - kończy.

39-letni zawodnik przed tym, jak przez 4 lata grał na Łazienkowskiej, reprezentował też barwy GKS-u Bełchatów czy Amiki Wronki. Zdobył trzy mistrzostwa Polski i dwa krajowe puchary. W sezonie 2017/18 został wybrany najlepszym bramkarzem ekstraklasy.