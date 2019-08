- Cieszymy się, że nasi zawodnicy są zauważani za granicą. Mateusz otrzymał znakomitą szansę rozwoju w klubie z hiszpańskiej Primera Division i nie zamierzaliśmy mu jej zabierać - powiedział prezes Akademii Pogoni Szczecin, Dariusz Adamczuk.

Łęgowski jest wychowankiem UKS-u GOL Brodnica. Do młodzieżowego zespołu "Portowców" trafił trzy lata temu. W ubiegłym sezonie rozegrał 16 spotkań w Centralnej Lidze Juniorów, w których strzelił jednego gola. W Valencii spędzi najbliższy sezon. Po jego zakończeniu hiszpański klub będzie mógł skorzystać z prawa do wykupienia go na stałe.