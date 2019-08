Bohater kolejki: Łukasz Broź

Najpierw w 16., a później w 26. minucie Łukasz Broź pokonał Mickeya van der Harta w piątkowym meczu wyjazdowym z Lechem Poznań. Prawy obrońca Śląska Wrocław zaliczył fantastyczny występ, przyczyniając się do kolejnego zwycięstwa zespołu Vitezslava Lavicki. 33-latek zaimponował zdobytymi bramkami, ale nie tylko nimi, bo w innych statystykach również wyglądał bardzo dobrze. W drużynie z Wrocławia nikt nie podawał tak celnie jak on (28 celnych podań na 36 prób) i mało kto zaliczył tyle odbiorów (9).Doświadczony obrońca sporo także biegał, bo łącznie przez 84 minuty przebył 9,36 km, wykonując 10 sprintów (tempo powyżej 25,2 km/h) i 49 tzw. "szybkich biegów" (19,8 - 25,2 km/h). - Byliśmy bardzo zmotywowani na to spotkanie. Było to widać od początku gry. Cieszymy się ze zwycięstwa, ale mam nadzieję, że wszyscy twardo stąpają po ziemi i wiedzą, co chcą w tym sezonie ugrać, za nami dopiero cztery spotkania - powiedział Broź po wygranym meczu w Poznaniu, w rozmowie z oficjalnym kanałem YouTube'owym wrocławskiego klubu. - Nie spodziewałem się tego, że po czterech kolejkach będę miał na koncie trzy bramki. W dodatku w ekstraklasie jeszcze nigdy nie strzeliłem dwóch goli w jednym meczu, więc to na pewno fajne uczucie - dodał.

Wydarzenie kolejki: Pierwsza wygrana mistrza Polski

Łukasz Broź strzelił dwa gole, Śląsk Wrocław i Pogoń wciąż walczą o pierwsze miejsce w tabeli, a Cracovia odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Żadne z wymienionych wydarzeń nie zostało jednak wybrane tym najważniejszym w kolejce. Takim należy bowiem nazwać pierwszą wygraną mistrza Polski, Piasta Gliwice. Drużyna Waldemara Fornalika wreszcie zdołała pokonać rywali w lidze, przełamując złą passę. Wcześniej, jako pierwszy mistrz ekstraklasy w XXI wieku, gliwiczanie wygrali tylko jedno z pierwszych ośmiu spotkań. W minionej kolejce do statystyk dołożyli drugą wygraną, bo udało im się pokonać ŁKS (1:0).

Gol kolejki: Łukasz Broź

Drugie wyróżnienie dla obrońcy Śląska Wrocław. I drugie w pełni zasłużone, bo bramek takiej urody, jak ta zdobyta w meczu z Lechem, często się nie widzi. Mowa tu od drugim trafieniu. W 26. minucie piątkowego spotkania Broź fantastycznie wykorzystał dośrodkowanie Krzysztofa Mączyńskiego, oddając zaskakujący strzał w kierunku dalszego słupka. Piłkę głową uderzył z taką rotacją, że ta przelobowała bramkarza poznaniaków i wpadła pod poprzeczkę.

Cytat kolejki: Michał Probierz

Trener Cracovii w "Cytacie kolejki" ląduje po raz drugi. Za pierwszym razem przyznał, że zdjęcie z bosika Kamila Pestki w 30. minucie meczu z ŁKS-em było błędem. Teraz kolejny raz wypowiedział się na temat młodzieżowców, ale jego słowa nie dotyczyły konkretnego piłkarza, a ogółu szkolenia graczy.

Pracuję dwanaście lat w ekstraklasie. Wprowadziłem tyle młodzieży, że inni nie powinni mi mówić, jak się to robi, tylko mnie pytać.

Rozczarowanie kolejki: Lech Poznań

Najpierw remis z Piastem Gliwice (1:1), a później wygrane z Wisłą Płock (4:0) i ŁKS-em (2:1). Dla Lecha Poznań początek sezonu był bardzo udany i wszyscy spodziewali się, ze piłkarze Dariusza Żurawia w piątek zdołają zatrzymać rozpędzony Śląsk Wrocław. Szanse na punkty stracili jednak już w pierwszej połowie, w której dali sobie strzelić aż trzy gole (poza dwoma wspomnianymi bramkami Brozia, na listę strzelców wpisał się też Robert Pich, który wykorzystał rzut karny). Na trafienia wrocławian zdołał odpowiedzieć jedynie Darko Jevtić, ale to nie wystarczyło do nawiązania walki. - Daliśmy za dużo prezentów Śląskowi w postaci wielu błędów w defensywie. Druga połowa wyglądała lepiej i stworzyliśmy sobie wiele sytuacji. Szczęście nie było jednak po naszej stronie. Szkoda, bo mieliśmy za sobą dwunastego zawodnika, ale nie udało się. Nie zasłużyliśmy na zwycięstwo - powiedział po porażce trener "Kolejorza".

Młodzieżowiec kolejki: Patryk Szysz

Kolejny mecz w pierwszym składzie i kolejny gol dla Zagłębia. Patryk Szysz imponująco rozpoczął sezon. Ostatnio zdobył bramkę po efektownym strzale "szczupakiem" w meczu z Jagiellonią (2:2), a teraz na listę strzelców wpisał się w starciu z Arką Gdynia (2:0). W 65. minucie sobotniego spotkania 21-latek dynamicznie wbiegł w pole karne rywali i strzałem z pierwszej piłki pokonał Pavelsa Steinborsa. Szysz jest piłkarzem Zagłębia od sierpnia 2018 roku (od sierpnia do grudnia przebywał na wypożyczeniu w Górniku Łęczna), ale do tej pory rozegrał dopiero dziewięć spotkań w barwach drużyny z Lubina. Co ciekawe, w pierwszym składzie wychodził trzykrotnie. I za każdym razem strzelał gola. Tak było w dwóch ostatnich kolejkach ligowych, a także w końcówce ubiegłego sezonu, gdy zdobył bramkę w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Legią Warszawa.