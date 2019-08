- Potrzebujemy wygranej z ŁKS nie tylko dla trzech punktów, ale też dla ducha drużyny i dodania sobie pewności - powiedział pomocnik Piasta Gliwice Jorge Felix przed niedzielnym meczem w Łodzi. Jednak już w pierwszej akcji gospodarze pokazali mistrzowi Polski, że ten nie będzie miał łatwo na terenie beniaminka (strzał Artura Bogusza). I nie miał, ale wygrał. I to w dość nietypowym dla siebie stylu, bo nastawiając się na kontry. No i też dlatego, że w 71. minucie Frantisek Plach obronił strzał Maksymilana Rozwandowicza z rzutu karnego. Goście po tej udanej interwencji nieco odważniej ruszyli do przodu, ale nie byli skuteczni. By strzelić gola, potrzebowali stałego fragmentu. I pomocy Bogusza, bo to po jego niefortunnej interwencji Piast w niedzielę wywiózł z Łodzi trzy punkty.

Samobójcza bramka, która dała zwycięstwo Piastowi

Piast wygrał z ŁKS, ale prawda jest taka, że na razie nie przypomina drużyny z poprzedniego sezonu, o czym świadczy choćby fakt, że w niedzielę odniósł pierwsze zwycięstwo w obecnych rozgrywkach. Więcej w poniższym materiale wideo:



Skromnym zwycięstwem zakończyło się także drugie niedzielne spotkanie w ekstraklasie, w którym Cracovia na własnym stadionie pokonała Koronę Kielce. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 35. minucie Sergiu Hanca, dla którego był to trzeci gol w trzecim kolejnym meczu. W następnym ligowym spotkaniu Cracovia zagra na wyjeździe z liderującym Śląskiem (17 sierpnia, godz. 15), a Korona podejmie Pogoń Szczecin (19 sierpnia, godz. 18). Zmagania w 5. kolejce rozpocznie ŁKS, który na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Kraków (16 sierpnia, godz. 20.30). Inną Wisłę - czyli tę z Płocka - podejmie z kolei Piast (18 sierpnia, godz. 15).