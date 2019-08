pawel.ccc pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Szkoda, ze Boniek nie zauważył, ze we wspomnianej "drużynie z Gibraltaru" grało pięciu "Angulów, Carlitosow, Paixiao-ów" i innych trzecioligowców hiszpańskich. Rok wcześniej drużyna z Luksemburga, złożona z dokładnie takich samych wędrowników wyeliminowała Legię z Ligi Europy. Wcześniej był Sheriff w podobnym składzie itd.itp. Panie Boniek trzeba się przyzwyczaić, że w Lidze Europy ani w Lidze Mistrzów nie znajdzie pan drużyny złożonej wyłącznie z "autochtonów", że to, co za pana czasów miało wymiar krajowy (ściąganie piłkarzy z całej Polski do najlepszej drużyny w lidze) przybrało obecnie wymiar światowy. Znikają granice utrudniające przepływ ludności i trzeba przyjąć do wiadomości, ze w LE i LM liczą się drużyny, które znajdą i zakontraktują najlepszych ale niekoniecznie najdroższych piłkarzy. Jaki jest problem aby kupić lepszych niż mamy ? Warto zacząć od managerów, którzy wciskają kit właścicielom klubów i od naiwności właścicieli klubów wierzących w zapewnienia managerów. Piłkarzy trzeba umieć kupować i nie wolno dać się oszukać. Manager jest jak kiedyś Wietnamczyk na Stadionie Dziesięciolecia - każdy towar jest doskonały i doskonale pasuje a każdy oferowany przez nich piłkarz jest lepszy od CR7, Lewandowskiego i Messiego razem wziętych. Dlaczego zatem tylko naszym klubom się nie udaje skoro taki Dudelange był w stanie za pomocą najemników wejść do fazy grupowej Ligi Europy i zdobyć tam punkt i zarobić miliony ? No własnie dlaczego ? Może dlatego ze Luksemburczycy znają się na pieniądzach, szanują pieniądze i byle czego nie kupują ? a może tak jak w Sheriffie i innych "guasi-azjatyckich" klubikach, właściciel potrafi dać po gębie managerowi za wciskanie kitu ? A może po prostu właściciele polskich klubów nie potrafią kupować piłkarzy i nie zapewniają sobie w kontraktach możliwości odstąpienia od umowy albo zapłaty kar umownych jeżeli piłkarski "towar" jest gorszej jakości niż deklarował to manager ? Może należy wprowadzić zasadę odpowiedzialności pośrednika za dostarczenie do Ekstraklasy piłkarzy drewniaków, kalek i "mistrzuniów po przejściach i do dobudowy " . Znaleźć dobrego piłkarza za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy euro nie jest łatwo ale ... znalezienie perełki świadczy o managerze. Panie Boniek, w normalnie funkcjonujacym biznesie obowiązuje gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność za wady dostarczonego towaru a w piłkarskiej Polsce ? Zero odpowiedzialności sprzedawcy/pośrednika/managera. Zapłacileś to się męcz z piłkarskim kaleką.