knowacki10 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Siara? To taka Siara w sumie co kolejkę w kilku miastach.... Siara to tak pisać nie znając się na sporcie. To jaka jest Siara po przegraniu finału LM???? Jak któraś z naszych drużyn tam dojdzie to poczujemy jaka Siara .sport to sport kolego. Jakby zawsze wygrali faworyci to po co byłoby chodzić na mecze?????