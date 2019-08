Początek sezonu w wykonaniu Górnika Zabrze to prawdziwa sinusoida. Na inaugurację zespół Marcina Brosza zremisował z Wisłą Płock 1:1, by później pokonać Zagłębie Lubin 1:0 i przegrać z Wisłą Kraków 0:1. Wisłą, która w dwóch pierwszych kolejkach nie zdołała strzelić ani jednego gola. Na domiar złego Górnik stracił bramkę w ostatniej akcji meczu, a piłkę do siatki wpakował debiutant Chuca. Przed startem 4. serii gier śląski klub plasował się na 10. miejscu w tabeli.

Twarde lądowanie w ekstraklasie zaliczył Raków Częstochowa. W 1. kolejce beniaminek uległ przed własną publicznością (bo o własnym stadionie nie można mówić w przypadku Rakowa) Koronie Kielce 0:1. Tydzień później drużyna Marka Papszuna dość niespodziewanie pokonała na wyjeździe Jagiellonię 1:0. Dorobku punktowego nie udało się powiększyć w minionej kolejce, kiedy to Raków mierzył się z Cracovią. "Pasy" pewnie wygrały w Bełchatowie 3:1. Takie rezultaty "Czerwono-Niebieskich" przełożyły się na 12. lokatę w tabeli.

Spotkanie Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa poprowadzi Bartosz Frankowski z Torunia.

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa, PKO Ekstraklasa 2019/2020. Gdzie obejrzeć mecz 4. kolejki? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję spotkania Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa przeprowadzą: Canal+Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K. Mecz 4. kolejki będzie można śledzić też w internecie - na stronie canalplussport.pl, w aplikacji Canal+ Sport Online oraz na platformach: NC+GO, Cyfrowy Polsat GO. Transmisja rozpocznie się o godz. 19:40.