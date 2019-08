Lech Poznań świetnie wszedł nowy sezon ekstraklasy. Nic dziwnego, że w piątek na stadionie przy Bułgarskiej ma się pojawić nawet 30 tysięcy kibiców. Tego dnia liderujący tabeli "Kolejorz" podejmie Śląsk Wrocław, który również może mówić o udanym początku rozgrywek, bowiem przed startem 4. kolejki "Wojskowi" plasują się 3. miejscu w stawce i zgromadzili tyle samo punktów co ich dzisiejszy rywal.

Lech rozpoczął rywalizację w ekstraklasie od remisu 1:1 z Piastem Gliwice, by później wysoko wygrać z Wisłą Płock 4:0 i pokonać ŁKS 2:1. Z kolei zespół Vitezslava Lavicki zanotował zwycięstwa z Wisłą Kraków (1:0) i Piastem Gliwice (2:1) oraz bezbramkowy remis z Legią Warszawa.

- Patrząc na tabelę na pewno jest to mecz na szczycie. Jednak trochę za wcześnie by o tym mówić. Czeka nas na pewno fajne spotkanie. Śląsk dobrze zaczął i jest dobrze zorganizowaną drużyną. Widać jak szybko przechodzą z obrony do ataku. Mają doświadczonych zawodników takich jak Putnocky, czy Celeban. Nie czeka nas łatwe zadanie, ale wiemy, że mamy potencjał w zespole i z meczu na mecz on się rozwija. Mam nadzieję, że uda nam się sforsować dobrą obronę wrocławian - powiedział na przedmeczowej konferencji trener Lecha Dariusz Żuraw (za lechpoznan.pl).

Piątkowe spotkanie inaugurujące 4. kolejkę ekstraklasy poprowadzi Szymon Marciniak.

Poprzednie starcie obu drużyn zostało rozegrane 7 grudnia 2018 r. w Poznaniu. Lech triumfował wtedy 2:0.

Lech Poznań - Śląsk Wrocław, PKO Ekstraklasa 2019/2020. Gdzie obejrzeć spotkanie 4. kolejki? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję piątkowego meczu Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław obejrzymy w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 (kanał dostępny również w Cyfrowym Polsacie) i Canal+ 4K. W internecie spotkanie 4. kolejki będzie można śledzić na stronie canalplussport.pl, w aplikacji Canal+ Sport Online oraz na platformach: NC+GO, Cyfrowy Polsat GO. Transmisja rozpocznie się o godz. 20:25.