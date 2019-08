gunston pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

To fakt, nagonka to w Polsce "normalność". Dyskusja dziennikarzy i kibiców ogranicza się do: "Tego zwolnić, tamtego wyrzucić, tego zawiesić itd.". Merytorycznej dyskusji brak. Wszyscy niby chcą zmian ale nikomu nie dadzą szansy tych zmian wprowadzić. Najlepszy przykład to Nawałka w Lechu.

Niestety w wielu sprawach Boniek też im potakuje. Na tym chyba polega jego umiejętność przetrwania.