- Na razie zdążyłem się tylko z nim przywitać. Ale nie przewiduję, prawdę mówiąc, żadnych pożegnań. Sandro wychodzi z nami normalnie na trening, a potem jedzie z nami do hotelu - powiedział Aleksandar Vuković na środowej konferencji, kiedy zapytany został o to, czy pożegnał się już z Sandro Kulenoviciem. Przypomnijmy, że w poniedziałek na Łazienkowską wpłynęła oferta z Barnsley - beniaminka Championship, który chciał zapłacić za Chorwata 2,7 mln euro. A więc pobić swój rekord transferowy, bo ten obecnie wynosi 2,25 mln euro zapłacone przeszło 20 lat temu za Gjorgija Hristova.

Legia Warszawa potwierdziła ofertę za Kulenovicia

- Rozmowy są zaawansowane, ale to nie jest jedyny klub, który chce Sandro - słyszeliśmy w ostatnich dniach na Łazienkowskiej. Bo o tym, że Kulenović może odejść z Legii, pisaliśmy już w sobotę. - W tej chwili oba kierunku są prawdopodobne, ale rozmowy się toczą. Temat jest poważny - usłyszeliśmy wtedy przy Łazienkowskiej, gdzie próbowaliśmy potwierdzić czy to prawda, że piłkarzem interesuje występujące w Bundeslidze Hoffenheim oraz właśnie w Barnsley, które w poniedziałek nawet złożyło oficjalną ofertę za piłkarza. Z naszych informacji, które dotarły do nas chwilę po środowej konferencji Vukovicia, wynika jednak, że Legia propozycję Anglików odrzuciła. I liczy na to, że uda jej się zarobić na Kulenoviciu więcej niż 2,7 mln euro. Ale już raczej nie od Barnsley, bo tutaj czasu na kolejne rozmowy wiele nie ma - okno transferowe w dwóch najwyższych ligach w Anglii (Premier League i Championship) zamyka się w czwartek (o godzinie 17 czasu miejscowego)

Legia już raz mogła zarobić na Kulenoviciu

Kulenović jest zawodnikiem Legii od 2016 roku. Na Łazienkowską trafił właśnie z Dinama Zagrzeb. Sezon 2017/2018 spędził jednak na wypożyczeniu w zespole Primavery Juventusu. Włoski klub miał wtedy po sezonie możliwość wykupu piłkarza, ale tego nie zrobił. - W tym całym wypożyczeniu najbardziej żałuję, że miałem kontuzję, przez którą pauzowałem trzy miesiące. Ale ten rok i tak dał mi dużo. Dojrzałem. Jestem mądrzejszy o wiele doświadczeń - mówił Chorwat latem zeszłego roku.

Po powrocie z wypożyczenia zaczął więcej grać w Legii, ale wchodził na boisko głównie jako rezerwowy. W poprzednim sezonie uzbierał 25 występów, strzelił cztery gole. W obecnym długo był pierwszym wyborem Aleksandara Vukovicia, ale głównie dlatego, że kontuzji na początku sezonu nabawił się Jarosław Niezgoda. Jak na razie Kulenović w pięciu meczach strzelił dwa gole. Ostatnio nie wykorzystał rzutu karnego w rewanżowym spotkaniu z fińskim Kuopionem Palloseura. Mimo bezbramkowego remisu wicemistrzom Polski udało się awansować do III rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie zmierzą się z Atromitosem Ateny. Pierwsze spotkanie już w czwartek o 21 na Łazienkowskiej.