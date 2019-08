W 3. kolejce ekstraklasy wszystkiego było mniej: zwrotów akcji, goli, spektakularnych interwencji w obronie. Kandydatów do miana bohatera kolejki było więc niewielu. Postawiliśmy na Chucę, bo każdy piłkarz marzy o takim debiucie, jaki jemu udało się zaliczyć w Wiśle Kraków.

REKLAMA

Chuca i debiut marzenie

Pojawił się na boisku w 71. minucie. Do tego czasu Łukasz Wolsztyński dwa razy dawał prowadzenie Górnikowi Zabrze, ale sędzia obu tych goli nie uznał, bo wcześniej był spalony. Sytuacje marnowali też wiślacy: najpierw Jean Carlos Silva w sytuacji sam na sam trafił w bramkarza, później Krzysztof Drzazga w słupek, a w kolejnej sytuacji uderzył tuż nad bramką. I chociaż Chuca nie miał się na boisku pojawić, bo trener Maciej Stolarczyk mówił przed meczem, że nie chce go wrzucać od razu na głęboką wodę, to w końcówce meczu sam potrzebował koła ratunkowego. I ratował się młodym Hiszpanem z przeszłością w najwyższej lidze hiszpańskiej. A więc zawodnikiem, który nie dość, że w ekstraklasie pojawia się bardzo rzadko, to w wieku 22 lat jest ewenementem.

Wystarczył mu jeden strzał, by dać Wiśle pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Zanim przyszedł do Polski charakteryzowaliśmy go tak: jest środkowym pomocnikiem, ale najlepiej czuje się grając na lewej stronie boiska, gdy może zejść do środka. I właśnie w ten sposób zdobył bramkę. „Była 94. minuta, Kamil Wojtkowski świetnie opanował piłkę na prawej stronie i zgrał do środka, tam piętą przedłużył Drzazga, a Paweł Brożek dostrzegł osamotnionego Chucę na lewej stronie. 22-letni Hiszpan dobiegł do piłki i uderzył tak, że ta odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Po chwili sędzia zakończył spotkanie” – relacjonowaliśmy tuż po meczu. Chuca zaliczył wymarzony debiut.

Przyszedł do Wisły, by regularnie grać w pierwszym składzie

Stolarczyk wobec powinien docenić przede wszystkim jego wszechstronność. Chuca może grać na obu skrzydłach i w środku pola – jako „ósemka” lub „dziesiątka”. Zaczynał karierę w Villarrealu, a w 2017 roku zadebiutował w pierwszej drużynie przeciwko Betisowi. W dalszej części sezonu grał jeszcze przeciwko Maladze, Leganes i Deportivo La Coruna. Łącznie uzbierał blisko sto minut w La Liga. Do tego doszły występy w Lidze Europy i w Pucharze Króla. Chuca przegrywał jednak rywalizację ze środkowymi pomocnikami, m.in. Rodrim, sprzedanym w tym oknie transferowym za 70 milionów euro z Atletico Madryt do Manchesteru City, więc najczęściej grał w klubowych rezerwach.

Kolejny sezon był dla niego zdecydowanie mniej udany – zaczął go na wypożyczeniu w Elche, ale tam też nie grał regularnie. Zaliczył tylko sześć występów i wiosną wrócił do Villarrealu. Konkretnie – znów do rezerw. - Moją główną motywacją było to, że chciałem jak najwięcej występować. Szukałem zespołu, w którym mógłbym spędzać więcej czasu na boisku. Mam nadzieję, że będę miał tutaj taką szansę. Dysponuję niezłym uderzeniem, ostatnim podaniem i umiejętnością wykonywania stałych fragmentów gry – reklamował się w „Przeglądzie Sportowym”.

Niezłe uderzenie zdążył potwierdzić już w pierwszym meczu. Czas na resztę.