Romario Balde niedawno wrócił do Gdańska z Pucharu Narodów Afryki. Piłkarz Lechii Gdańsk trenował indywidualnie, po czym zniknął - 30 lipca miał stawić się na treningu pierwszej drużyny, ale tego nie zrobił. Od tej pory klub nie ma kontaktu ze swoim zawodnikiem.

REKLAMA

Lechia Gdańsk zapowiada wyciągnięcie konsekwencji

Balde nie zwalniał się z treningu i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Klub wyciągnie konsekwencje prawne w związku z nieuzasadnionymi absencjami zawodnika na treningach pierwszej drużyny. Przypominamy, że zawodnik ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2020 roku

- dodała Lechia Gdańsk w oficjalnym komunikacie. To nie pierwsza tego typu sytuacja. W styczniu ubiegłego roku Romario przedłużył sobie urlop, nikogo o tym nie informując. W efekcie nie przyjechał na obóz przygotowawczy i opuścił treningi oraz pojechał na testy do innego klubu. Lechia zawiesiła go na pół roku i wymierzyła karę w wysokości 20 tysięcy euro. 22-letni Gwinejczyk trafił do Lechii Gdańsk latem 2017 roku z Benfiki B. Poprzedni sezon spędził w portugalskiej Coimbrze, gdzie rozegrał 31 spotkań - strzelił w nich dwa gole i zaliczył jedną asystę.