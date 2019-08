Dwa spotkania, przegrana ze Śląskiem Wrocław (0:1), remis z Lechią Gdańsk (0:0) i zero strzelonych goli. Wisła Kraków nie może zaliczyć początku nowego sezonu ekstraklasy do udanych, choć warto mieć na uwadze, że do zdrowia nie powrócił jeszcze lider zespołu Jakub Błaszczykowski. Lista kontuzjowanych zawodników jest zresztą dłuższa, bowiem z urazami zmagają się jeszcze: Piotr Świątko, Daniel Hoyo-Kowalski, Jakub Bartosz czy Paweł Brożek.

REKLAMA

Zdecydowanie lepsze nastroje zapanowały po dwóch pierwszy kolejkach w obozie Górnika Zabrze. Na inaugurację sezonu podopieczni Marcina Brosza zremisowali 1:1 z Wisłą Płock (gol Igora Angulo), by tydzień później cieszyć się ze zwycięstwa 1:0 z Zagłębiem Lubin (trafienie Jesusa Jimeneza). Takie rezultaty sprawiły, że przed 3. serią gier "Górnicy" znajdowali się na 4. miejscu w tabeli (obecnie plasują się na 7. pozycji).

Poprzednie starcie obu drużyn miało miejsce 3 maja w Zabrzu i zakończyło się zwycięstwem Wisły 2:1 (2 bramki Marko Kolara i trafienie Jesusa Jimeneza).

Wisła Kraków - Górnik Zabrze, PKO Ekstraklasa 2019/2020. Gdzie i o której obejrzeć mecz 3. kolejki? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV poniedziałkowego spotkania Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze przeprowadzą: TVP Sport, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3 (kanał dostępny również dla abonentów Cyfrowego Polsatu) i Canal+ 4K. Mecz 3. kolejki ekstraklasy będzie można śledzić też w internecie - na stronach: sport.tvp.pl, canalplussport.pl, w aplikacjach: TVP Sport i Canal+ Sport Online oraz na platformach: NC+GO i Cyfrowy Polsat GO. Studio rozpocznie się o godz. 17:30 w Canal+ Sport i 17:35 w TVP Sport, a pierwszy gwizdek na stadionie Wisły rozbrzmi o godz. 18:00.