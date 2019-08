Siedem meczów, z czego pięć bez straconej bramki. Ale łącznie tylko siedem zdobytych, z czego żadnej w dwóch ostatnich meczach. Czyli najpierw 0:0 w rewanżu z fińskim Kuopionem Palloseura w Lidze Europy, a teraz 0:0 w trzeciej kolejce ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław. - Co z tego, że nie tracimy goli? Musimy zacząć je strzelać. To jest piłka. Kibice przychodzą nie po to, żeby oglądać jak dobrze się bronimy, tylko jak dobrze atakujemy - powiedział Jarosław Niezgoda po niedzielnym spotkaniu.

REKLAMA

Niezgoda: To nie pomaga

W niedzielnym starciu ze Śląskiem Niezgoda gola nie strzelił, choć był blisko w 53. minucie, ale jego uderzenie z dystansu obronił efektownie Matus Putnocky. - Brakuje nam zrozumienia, szybszej gry oraz nieco lepszej kreacji z przodu. Gdy tego nie ma, trudno o gole - powiedział 24-letni napastnik, który nie trafił do siatki też przed tygodniem, w spotkaniu przeciwko Koronie Kielce (2:1).

- Gdybyśmy wiedzieli, z czego to wynika, nie byłoby problemu. Nie wszystko funkcjonuje jeszcze jak należy. Trzeba pamiętać, że ofensywa w porównaniu do zeszłego sezonu w sporym stopniu się zmieniła. W niedzielę miałem obok siebie trzech piłkarzy, z którymi nigdy nie grałem - Luquinhasa, Vako [Gwilię] i Arvydasa [Novikovasa] - wskazał Niezgoda. I dodał: - Mam nadzieję, że w końcu zacznie to wszystko działać. Ale jesteśmy optymistami przed meczem z Atromitosem. A dlaczego? Bo tu nie trzeba niczego w tym względzie budować. Wyjdziemy na boisko po to, aby wygrać. Cel mamy jasny: awans do fazy grupy Ligi Europy.

Legia pierwsze spotkanie z Atromitosem rozegra w czwartek o 21 na Łazienkowskiej. Rewanż w Atenach w następną środę o 19.