- Wiemy, że w Śląsku nie brakuje doświadczenia, ale ma też kilku nowych graczy. To wymagający rywal. Wokół Legii budowana jest czasami inna rzeczywistość, mimo że ciągle podkreślam i czasem zapraszam do spojrzenia poprzez inny pryzmat. Warto patrzeć na chłodno. Może dziwnie widzę rzeczywistość, ale każdy rywal i ligowe spotkanie jest dla nas trudne - mówił przed niedzielnym meczem Aleksandar Vuković.

I rzeczywiście, spotkanie ze Śląskiem dla warszawiaków do łatwych nie należało, choć mimo wszystko to ona atakowała zdecydowanie częściej. Zaczęła już w 7. minucie, kiedy dynamicznie ze skrzydła zbiegł Arvydas Novikovas. Litwin przełożył piłkę na lewą nogę i uderzył mocno, ale prosto w Matusa Putnocky'ego, ustawionego na środku bramki. Na jednej próbie się jednak nie skończyło, bo nowy nabytek wicemistrzów Polski podobnie strzelał kilka minut przed przerwą, także zbiegając do środka spod linii bocznej. Wówczas nie przymierzył jednak dokładnie i posłał piłkę po zewnętrznej stronie słupka. Strzelać próbował także Luquinhas, któremu Vuković dał szansę od pierwszej minuty, ale jego precyzyjne uderzenie Putnocky także obronił.

Vuković znowu rotował składem

Luquinhas to nie jedyny piłkarz, który wskoczył do składu Legii po ostatnim meczu II rundy kwalifikacji Ligi Europy. Na boisku od początku meczu ze Śląskiem widzieliśmy także Jarosława Niezgodę, natomiast na ławce usiedli podstawowi gracze ofensywni - Carlitos i Sandro Kulenović. Szczególnie za brak tego pierwszego trener Legii został skrytykowany. - Carlitos to musi chyba wydolność oldboja mieć, skoro po godzinie w Finlandii trzeba go oszczędzać - pisali kibice. - Tak to nie rotował nawet Hitzfeld, a przecież słynął z systemu rotacji - ocenił dziennikarz Mateusz Borek.

Po trzech kolejkach nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy, Legia ma na koncie zwycięstwo, remis i porażkę, co daje jej dopiero 9. miejsce w tabeli. Śląsk z dwiema wygranymi i remisem zajmuje 3. pozycję. Po ostatnim gwizdku sędziego kibice na Łazienkowskiej pożegnali obie drużyny gwizdami. W kolejnym spotkaniu ligowym legioniści zmierzą się z Zagłębiem Lubin 18 sierpnia o godz. 17:30 (wcześniejszy mecz z Wisłą Płock został przełożony ze względu na spotkanie rewanżowe z Atromitosem w III rundzie kwalifikacji Ligi Europy), natomiast wrocławianie zagrają na wyjeździe z Lechem 9 sierpnia o godz. 20:30.