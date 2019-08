Lech Poznań doskonale rozpoczął to spotkanie. A mógł jeszcze lepiej, gdyby chwilę wcześniej nie pomylił się Tymoteusz Puchacz. Lewy obrońca trafił jednak tylko w boczną siatkę. Ale prowadził już od 4. minuty, bo w kolejnej akcji bramkę zdobył Joao Amaral. Sędzia jeszcze przez kilkadziesiąt sekund sprawdzał sytuację na VAR pod kątem ewentualnego spalonego, ale spalonego nie było. Był gol dla Lecha. W 32. minucie trafił ŁKS. Dani Ramirez, który mimo czterech rywali obok siebie, zdołał pokonać Mickeya van der Harta. Dodajmy, że bramkarz Lecha sam też popełnił błąd, bo to od jego nieudanego kopnięcia piłki zaczęła się akcja gospodarzy.

REKLAMA

Piękny gol Jevticia

Odpowiedź Lecha była błyskawiczna. Niespełna dwie minuty później znowu prowadził. I to po pięknym golu. Strzelonym z dystansu, z pierwszej piłki, przez Darko Jevticia. Kapitan Lecha rozgrywał w sobotę bardzo dobre spotkanie. I to jego bramka dała Kolejorzowi drugie zwycięstwo w sezonie. Drużyna Dariusza Żurawia ma siedem punktów. Jest liderem tabeli, ale swoje mecze do rozegrania mają Pogoń (na wyjeździe z Piastem) i Śląsk (na wyjeździe z Legią), które w tym sezonie jeszcze nie przegrały. Oba spotkania w niedzielę o 17.30.