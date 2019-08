Tuż przed startem rejsowego samolotu z Faro do Porto Ricardo Sa Pinto - były trener Legii Warszawa - pokłócił się z jedną ze stewardess. Znany z porywczego charakteru Portugalczyk nie chciał słuchać się poleceń załogi samolotu, która prosiła go o schowanie nóg, by te nie znajdowały się w przejściu. Dodatkowo nie chciał włączyć trybu samolotowego w swoim telefonie. Na pokładzie doszło do sprzeczki. Załoga wezwała policję, która wyprowadziła Sa Pinto z samolotu ku uciesze pasażerów.

Braga i Ricardo Sa Pinto wydali wspólne oświadczenie, w którym opisują całą sytuację. Jak czytamy w oświadczeniu, portugalski trener dostał miejsce w pierwszym rzędzie, gdyż ze względu na ograniczenia fizyczne nie może zgiąć nogi. Załoga nie posłuchała jednak trenera i odmówiła startu, a niedługo potem wezwała policję.

Ricardo Sa Pinto pozwie pracowników linii lotniczych

- Od momentu wejścia na pokład samolotu stewardzi byli niegrzeczni i aroganccy. Postawa pracowników taniej linii lotniczej była absolutnie naganna. Ricardo Sa Pinto podejmie kroki prawne przeciwko tej firmie oraz personelowi pokładowemu - takimi słowami zakończył się komunikat.