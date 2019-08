Bartłomiej Pawłowski nie wzmocni żadnego z czołowych polskich klubów (sporo mówiło się choćby o Legii Warszawa czy Lechu Poznań). Zawodnik podpisał teraz 3-letni kontrakt z tureckim zespołem.

Bartłomiej Pawłowski opuszcza Ekstraklasę

Skrzydłowy zamienił Zagłębie Lubin na Gazisehiru Gaziantep F.K. "Miedziowi" otrzymają za 26-latka nieco mniejszą kwotę niż ta zapisana w klauzuli odejścia zawodnika, tj. 750 tysięcy euro. Zdaniem "Przeglądu Sportowego" klub z Dolnego Śląska nie mógł osiągnąć porozumienia z zawodnikiem w sprawie nowego kontraktu (obecny wygasa w czerwcu 2020 r.), dlatego też zdecydowano, że Pawłowski odejdzie w ramach transferu gotówkowego.

Skrzydłowy trafił do Zagłębia w 2017 r. W sezonie 2018/2019 rozegrał 34 spotkania, w których strzelił 8 goli i zanotował 9 asyst. W początkach swojej kariery Pawłowski określany był mianem jednego z największych talentów polskiej piłki. W 2013 r. trafił na wypożyczenie z Widzewa do Malagi, która wówczas występowała w Primera Division. Piłkarz szybko jednak wrócił do kraju, a później nie mógł na dłużej zadomowić się w Lechii Gdańsk, Zawiszy Bydgoszcz czy Koronie Kielce. Dawną formę Pawłowski odzyskał dopiero w Zagłębiu