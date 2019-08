W związku z wyznaczeniem przez UEFA meczu 3 rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy Atromitos Ateny – Legia Warszawa na środę 14 sierpnia ligowe spotkanie Legii z Wisłą Płock z 11 sierpnia zostanie przełożone na wrzesień.

Decyzja ta nie spodobała się do końca Zbigniewowi Bońkowi. Prezes PZPN nieco ironicznie napisał na Twitterze. - Każdy normalny piłkarz kocha grać środa-niedziela-środa. Słowo piłkarza" (pisownia oryginalna). Po chwili dodał w odpowiedzi: - W poniedziałek powinna tylko i ewentualnie grać drużyna, która zakwalifikowała się do fazy grupowej LE i grała czwartkowy mecz na wyjeździe - stwierdził.

Ekstraklasa tłumaczy decyzję

Mecz Legii Warszawa został przełożony na 16 września, a Ekstraklasa wytłumaczyła to w ten sposób. - Otrzymaliśmy dziś informację z UEFA, że mecz rewanżowy 3 rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy Atromitos Ateny – Legia Warszawa został przełożony z czwartku 15 sierpnia na środę 14 sierpnia na godz. 19:00 czasu lokalnego. Zmianę tę wymusiły względy bezpieczeństwa, gdyż w Atenach 15 sierpnia swój mecz w rozgrywkach UEFA będzie rozgrywać także AEK,. Jednocześnie dość wczesna godzina meczu Legii jest podyktowana faktem, że tego dnia odbywa się mecz o Superpuchar Liverpool – Chelsea i żadne spotkanie w ramach rozgrywek UEFA nie może toczyć się w tym samym czasie. W związku z tym, iż zmiana w terminarzu UEFA stwarza dodatkową przewagę dla greckiego klubu Legia Warszawa zwróciła się do Ekstraklasy S.A. z prośbą o zmianę terminu meczu z Wisłą Płock, aby móc optymalnie przygotować się do meczu rewanżowego w Atenach. Zważywszy na rangę spotkania, postanowiliśmy przychylić się do tego wniosku. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż gdyby nie zmiana terminu spotkania Ligi Europy, spowodowana decyzją UEFA, mecz ligowy z Wisłą w Płocku odbyłby się w pierwotnym terminie – mówi w oficjalnym komunikacie Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A.