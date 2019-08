somekindofhope godzinę temu Oceniono 5 razy 1

Jaką katastrofą, co ten pajac Staszewski znowu bredzi? Legia sprzedała Szymańskiego za ponad 25 mln złotych, zarobiła 2 mln za Bielika, w każdej chwili może sprzedać Wieteskę za min. 3 mln złotych, może zarobić na sprzedaży Bereszyńskiego przez Sampdorię ok 8 mln złotych i dostać ładne miliony przy okazji sprzedaży Dudy przez Herthę Berlin. Poza tym wartość Majeckiego już teraz to spokojnie ponad 25 mln złotych, ale ten pogra jeszcze jeden sezon w Legii. Zatem gdzie do kur... nędzy katastrofa finansowa, pajacu???