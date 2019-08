Semir Stilić wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu odszedł z Wisły Płock i od tej pory jest bez klubu. Bośniak jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii ekstraklasy; zachwycał swoimi występami w Lechu Poznań w latach 2008-2012, gdzie znakomicie spisywał się również w europejskich pucharach. Jednak jego kariera potem nie potoczyła się najlepiej - nie poradził sobie w Karpatach Lwów i Gaziantepsporze.

REKLAMA

W 2014 roku wrócił do Polski i grał w Wiśle Kraków. W 2015 roku przeszedł do APOEL-u, ale już kilkanaście miesięcy później wrócił do Wisły Kraków. W 2017 roku przeszedł do Wisły Płock, gdzie rozegrał 42 spotkania, w których strzelił sześć goli i zaliczył dziesięć asyst. Łącznie w ekstraklasie rozegrał 211 spotkań, zdobył 39 bramek i miał 54 asysty.

Semir Stilić wraca do swojego pierwszego klubu

Coraz więcej wskazuje na to, że wróci do swojego pierwszego klubu. Stilić przeszedł z Żeljeznicara do Lecha za ok. 600 tys. euro. To czwarta drużyna minionego sezonu ligi bośniackiej, nie zdołała awansować do europejskich pucharów.