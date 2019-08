Serafin Szota ostatnio grał na wypożyczeniu w Odrze Opole, gdzie w minionym sezonie 1. ligi rozegrał 21 spotkań. Teraz Zagłębie Lubin sprzedało go do Wisły Kraków. Szota podpisał trzyletni kontrakt z "Białą Gwiazdą". Szota to młodzieżowy reprezentant Polski i uczestnik niedawnych mistrzostw świata do lat 20, które rozegrane zostały w Polsce. Na tym turnieju grał we wszystkich czterech meczach. W fazie grupowej rozegrał komplet 270 minut, za to w 1/8 finału z Włochami (0:1) przebywał na boisku przez 83 minuty.

Wisła Kraków przeprowadziła szósty transfer

To już szóste wzmocnienie Wisły Kraków w tym oknie transferowym. Wcześniej do drużyny Macieja Stolarczyka dołączyli: Chuca, David Niepsuj, Jean Carlos Silva, Rafał Janicki i Michał Mak. Z szatnią "Białej Gwiazdy" pożegnali się z kolei: Marko Kolar, Matej Palcic, Patryk Malecki, Rafał Pietrzak, Wojciech Słomka, Maciej Śliwa, Tobiasz Weinzettel i Sławomir Peszko (wrócił z wypożyczenia do Lechii Gdańsk).