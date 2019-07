kaktus-2 godzinę temu Oceniono 8 razy 6

I to by było na tyle jeżeli chodzi o ambicje Piasta w pucharach. Nawet jednego dnia nie mogli poczekać żeby pomógł chociaż w tej rundzie. Właśnie dlatego śmieszą mnie kibice, którzy trzymają kciuki za Kopciuszków.

W naszej miernej lidze szansę mają tylko (iluzoryczne) Legia i Lech. Do tego może Lechia, Cracovia i Jagiellonia. Reszta to murowany wstyd.

Tak wiem powyższe drużyny też przynoszą wstyd. Ale przynajmniej one mają jakąś szansę na coroczne zbieranie pt w rankingu UEFA