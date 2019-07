mer-llink 12 minut temu Oceniono 1 raz 1

Dryńńń..

MAts: - Cześc, Wanna, tu HArtling.

Ly: Czesc, Wspólniku. Co tam?

Mats: - Masz wolną złotówkę?

Ly: - A po co ci?

MAts: - A chciałbyś być monopolista w polskiej piłce?

Ly: - Nie ściemniaj... O co chodzi?

Mats: - Możemy sobie dokupić jeszcze jeden klubik. 14-krotny mistrz tego kraju!

Ly: - I co z tego?

Mats: - Ano tak się w tym dziwnym kraiku układa, że jak my coś kupujemy, to od razu pojawia się kompania ochotników do ratowania tej upadłości. Kupimy, inni wyremontują, a my wtedy akcje na stół!

Ly: - Nie starcza ci zabawa z Wisełką?

MAts: - Nie starcza. Wiesz,to tak przyjemnie jest być podejmowanym przez prezydentów ichnich miast. Ukłony. Kamery. Hostessy...

Ly: - No to miałes, i wystarczy.

MAts: - Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mielibyśmy dwa kluby w róznych klasach, moglibyśmy robić miedzy nimi transfery zawodników. Wiesz, jakie na tym można rozegrać biznesplany?

Ly: - Nie mam ani jednej złotówki na twoje niejasne interesy.

MAts: - No dobrze, już sie nie burmusz, Wspólniku. Tak tylko żartowałem. Chłe, chłe, chłe.

Ly: - Chłe, chłe...Bez odbioru.