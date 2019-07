31 meczów, trzy gole i dwie asysty we wszystkich rozgrywkach, to dorobek Daniela Tetoura w ubiegłym sezonie. Pomocnik Dukli Praga grał dobrze, ale uchronił swojej drużyny przed spadkiem do drugiej ligi. W obecnych rozgrywkach kapitan Dukli Praga wystąpił w dwóch spotkaniach, których strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty. Na tym jego dorobek w zespole Romana Skuhravy'ego może się jednak skończyć, bo zdaniem "Przeglądu Sportowego", warunki sprowadzenia 25-latka negocjują szefowie Rakowa Częstochowa.

Beniaminek szuka wzmocnień w drugiej linii i bardzo chce pozyskać byłego młodzieżowego reprezentanta Czech. Problem stanowi jednak kwota odstępnego zapisana w jego kontrakcie. Wynosi ona bowiem 300 tys. euro. Dodatkowo przedstawiciele Dukli zapowiadają, że nie zamierzają przyjmować niższych ofert. Jeśli Raków zdecyduje się na wyłożenie takich pieniędzy, będzie to rekord transferowy w historii klubu. Dotychczas najdroższym zawodnikiem częstochowian był Bryan Nouvier. Francuski napastnik, który przed rozpoczęciem obecnego sezonu przeniósł się do Polski z CFR Cluj za 100 tys. euro.