mer-llink godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Pan Strejalu jest jednym z czołowych gawędziarzy polskiej tv n.t. piłki.

Opowiada byle co, byle szybko, i byle z duża zawartością frazesów.

Jest także prominentnym amabasadorem Polskiej Mysli Szkoleniowej : Co To My Byśmy Wywalczyli, Gdyby Nie Wrogowie!!!!!

LUbi sobie pogadać do ciemnego luda...