Najpierw tournee w USA, a teraz zgrupowanie we Francji. Jakub Ojrzyński po raz kolejny został wyróżniony przez Juergena Kloppa. Młody bramkarz znalazł się w kadrze Liverpoolu, wybierającego się na Evian Camp, podczas którego zagra z Olympique Lyon.

Jakub Ojrzyński będzie trenował z Alissonem

Podczas zgrupowania w Stanach Zjednoczonych Ojrzyński trenował z pierwszym zespołem Liverpoolu, ale nie miał okazji spotkać jego pierwszego bramkarza - Alissona. Brazylijczyk przebywał bowiem na urlopie po Copa America. Teraz 16-latek będzie miał okazję podpatrywać jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Poza wspomnianą dwójką, spośród bramkarzy Klopp zabierze do Francji także 35-letniego Andy'ego Lonergana oraz Simona Mignoleta. Belg w jednym z ostatnich sparingów popełnił jednak fatalny błąd, więc nie wiadomo, czy trener postawi na niego kolejny raz. 35-letni Lonergan ma natomiast pomagać młodym graczom w rozwoju i treningu. To tworzy więc małą szansę na występ Ojrzyńskiego.

Dlaczego Ojrzyński wybrał Liverpool?

Młody bramkarz, syn Leszka Ojrzyńskiego, który kilka dni temu z przyczyn osobistych zrezygnował z posady trenera Wisły Płock, do Liverpoolu trafił z Legii Warszawa.Mógł jednak zagrać gdzie indziej, bo jego pozyskaniem interesowali się także przedstawiciele Juventusu, Valencii i Manchesteru United. Ostatecznie 16-latek zdecydował się na transfer do triumfatora ostatniego sezonu Ligi Mistrzów. - Liverpool był zdecydowany już po pierwszych testach, ale my chcieliśmy jeszcze chwilę zaczekać. Kuba trenował w Legii, robił postępy i dopiero teraz wspólnie zdecydowaliśmy o wyjeździe - na początku czerwca w rozmowie ze Sport.pl zdradził ojciec zawodnika.

Angielski gigant zapłaci za Ojrzyńskiego ok. 250-300 tysięcy euro, co oznacza, że Legia zarobi ponad milion złotych. Do tej kwoty mogą zostać doliczone bonusy, ale zależą one od postępów, które piłkarz będzie robił w Anglii. - Legia Warszawa przedstawiła nam ofertę, chciała, żeby Kuba został, ale dziwnie byłoby odrzucić propozycję od tak wielkiego klubu. Tym bardziej, że Liverpool był bardzo zdeterminowany - zdradził Ojrzyński senior.

Liverpool podczas obozu we Francji rozegra jeden mecz. W środę o godz. 19:00 zmierzy się z Lyonem. W niedzielę zagra już natomiast pierwszy mecz o stawkę, w którym zmierzy się z Manchesterem City w spotkaniu o Tarczę Wspólnoty.