Bohater kolejki: Zvonimi Kozulj

Była 76. minuta poniedziałkowego spotkania Pogoni Szczecin z Arką Gdynia. Najpierw Adam Marciniak sfaulował Adama Frączczaka tuż przed polem karnym Arki. Chwilę później napastnik Pogoni tylko trącił piłkę, a Pavelsa Steinborsa potężnym uderzeniem pokonał Zvonimir Kozulj. Dla Bośniaka był to drugi gol w tym sezonie. Wcześniej zdobył bowiem bramkę w wygranym 2:1 meczu z Legią Warszawa. - Jesteśmy wyjątkową drużyną z wyjątkowego miasta. Dobrze jest świętować zwycięstwa - powiedział 25-latek po zakończeniu meczu z Arką. W tej chwili jest on jednym z najważniejszych i najlepszych graczy zespołu Kosty Runjaicia.

Wydarzenie kolejki: Zwycięstwa beniaminków

ŁKS Łódź był lepszy od Cracovii, a Raków pokonał Jagiellonię. Miniona kolejka była bardzo udana dla ligowych beniaminków. Na szczególne pochwały zasługuje ten z Łodzi, bo on bardzo dobrze prezentował się już w inauguracyjnej serii gier, kiedy zremisował bezbramkowo z Lechią Gdańsk. Raków wówczas przegrał 0:2 z Koroną, ale teraz pokazał swoje możliwości, pokonując faworyzowaną Jagiellonię po golu Tomasa Petraska. Obrońcy, który w ubiegłym sezonie był jednym z najlepszych strzelców drużyny Marka Papszuna. Wszystkie moje sezony w Rakowie były co prawda bardzo dobre, jeśli chodzi o liczbę strzelonych goli, ale zawsze podchodzę do tego w ten sposób, że najpierw chcę wykonać bardzo dobrą pracę dla drużyny w defensywie. Jak to się uda, to coraz lepsze statystyki – w obronie i ataku – przychodzą naturalnie. Najpierw robota dla drużyny, później pojedyncze sukcesy - mówił niedawno czeski zawodnik w rozmowie ze Sport.pl.

Gol kolejki: Tomas Petrasek

A skoro już Petrasek strzelił gola, to zrobił to nie w zwykły, a w bardzo efektowny sposób. Mierzący 199 cm wzrostu obrońca idealnie wykorzystał dośrodkowanie Igora Sapały i precyzyjnym strzałem głową z 11 metrów nie dał szans Damianowi Węglarzowi.

Cytat kolejki: Michał Probierz

W ubiegłym tygodniu zawodnik (Mateusz Wieteska), przyszedł więc czas na trenera. Autorem cytatu kolejki zostaje Michał Probierz, który we wspomnianym wcześniej meczu Cracovii z ŁKS-em pierwszą zmianę przeprowadził już w 30. minucie. Nie byłoby w niej może nic dziwnego, gdyby nie to, że zaledwie po pół godzinie gry trener "Pasów" zdecydował się na zdjęcie młodzieżowca, Kamila Pestki, któremu sam zmienił pozycję. Warto zaznaczyć, że piłkarz nie doznał żadnej kontuzji. Na pomeczowej konferencji prasowej Probierz przyznał się do pomyłki. - Przez mój błąd przez pewien czas graliśmy w dziesiątkę. Wystawienie Pestki na lewej pomocy było moim błędem. Kamil miał duże problemy. Wsadziłem go na konia - powiedział Probierz.

Rozczarowanie kolejki: Piast Gliwice

Piast Gliwice kolejny raz pokazał, że ma spory problem. Mistrzowie Polski nie radzą sobie z utrzymaniem odpowiedniego tempa gry przez cały mecz. Mimo prowadzenia 1:0 ze Śląskiem, z Wrocławia wyjechali bez punktów, przegrywając 1:2 po dwóch bramkach straconych w końcówce. W pierwszej kolejce nie utrzymali natomiast prowadzenia w starciu z Lechem Poznań (1:1). To zresztą nie jest jedynie problem ligowy, bo gliwiczanie gola w końcówce dali sobie strzelić także w ostatnim meczu II rundy kwalifikacji Ligi Europy z Rygą FC (3:2), a także w meczu I rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, kiedy w rewanżowym spotkaniu z BATE Borysów, zespół Waldemara Fornalika stracił bramki w 82. i 87. minucie. Były selekcjoner reprezentacji Polski musi szybko poprawić postawę swojego zespołu w końcówkach, bo w tej chwili jest to jego największy problem.

Młodzieżowiec kolejki: Kamil Jóźwiak

Drugi mecz w tym sezonie rozegrany w pełnym wymiarze czasowym i drugi, w którym Jóźwiak był jednym z najbardziej aktywnych zawodników na boisku. W 91. minucie spotkania z Wisłą Płock (4:0) skrzydłowy strzelił gola, a mógł strzelić nawet kilka, bo na bramkę rywali strzelał najczęściej obok Darko Jevticia i Christiana Gytkjaera. W dodatku zaliczył osiem kluczowych podań, najwięcej z całego zespołu poznaniaków. Był także w czołówce zawodników, którzy przebiegli najwięcej kilometrów w całym spotkaniu (10,26 km).