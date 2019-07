Kamil Drygas poważnego urazu doznał 10 minut przed końcem poniedziałkowego spotkania z Arką Gdynia (2:0). Kapitan Pogoni Szczecin wybijał piłkę głową z własnego pola karnego, ale spadając zderzył się z dwoma zawodnikami rywali. Na murawę spadł w tak niefortunny sposób, że uszkodził kolano. Po meczu chodził po szatni zapłakany - informowali szczecińscy dziennikarze.

REKLAMA

- Chyba wolałbym przegrać, bo Kamil uległ ciężkiej kontuzji i nie wygląda to dobrze [...] Gdyby można było zamienić zdrowie na wynik, to bym to zrobił. Zresztą drużyna też. To jest ta strona ludzka. Od strony sportowej dla innych piłkarzy pojawiła się szansa. Takie jest życie - powiedział o urazie pomocnika Kosta Runjaić, trener lidera PKO BP Ekstraklasy.

Kamil Drygas przejdzie operację

Drygasa w tej rundzie nie zobaczymy już na boisku. - Więzadło krzyżowe i poboczne są niestety zerwane - potwierdził we wtorek lekarz Pogoni, Bartosz Paprota. - Kamila czeka zabieg. Będę go operował w piątek - dodał. Po wspomnianej operacji 27-latka czekać będzie długi proces rehabilitacji, który potrwa od 6 do 8 miesięcy.