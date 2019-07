- Były zawodnik reprezentacji Polski Ariel Borysiuk i zarząd FC Sheriff doszli do porozumienia i podpisali umowę o współpracy. Nasz zespół ma przyjemność powitać Borysiuka i życzy mu wielkich sukcesów w żółto-czarnej koszulce naszego klubu - poinformowano na stronie mołdawskiego klubu. Borysiuk był od lipca wolnym zawodnikiem.

W styczniu 2018 roku 28-letni piłkarz wrócił do Ekstraklasy. Z Queens Park Rangers przeszedł wtedy do Lechii Gdańsk. Gdańszczanie w styczniu tego roku wypożyczyli go do Wisły Płock, gdzie ostatnio występował. W barwach "Nafciarzy" zagrał 12 spotkań, w których zdobył dwie bramki.

Borysiuk w poprzednich latach był zawodnikiem m.in. niemieckiego Kaiserslautern, rosyjskiej Wołgi Niżny Nowogród i angielskiego QPR. W zespole aktualnego mistrza Mołdawii spotka innego Polaka, Jarosława Jacha. Ten jest wypożyczony do Sheriffu z Crystal Palace.