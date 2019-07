Łukasz Moneta nowym zawodnikiem GKS Tychy! Pierwszoligowiec oficjalnie potwierdził pozyskanie 25-letniego skrzydłowego z Legii Warszawa. Zawodnik związał się ze śląskim klubem 2-letnią umową.

REKLAMA

Łukasz Moneta w GKS Tychy. Pierwszoligowiec pozyskał skrzydłowego za darmo

Moneta trafił do drugiej drużyny Legii Warszawa już w 2013 roku. Trzy lata później odszedł do Ruchu Chorzów, by powrócić na Łazienkowską w lipcu 2017 roku jako jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia. W trakcie kolejnej przygody z Legią nie zdołał jednak pokazać pełni umiejętności i był wypożyczany kolejno do: Zagłębia Lubin i Bytovii Bytów, by ostatecznie związać się na stałe GKS-em Tychy.

W 2017 r. Moneta znalazł się w kadrze Marcina Dorny na odbywające się w Polsce finały mistrzostw Europy U-21. W wygranym 2:1 meczu fazy grupowej ze Szwecją zdołał wpisać się na listę strzelców.

Rundę jesienną sezonu 2018/2019 zawodnik spędził na wypożyczeniu we wspomnianej Bytovii. Na szczeblu I ligi rozegrał 15 spotkań, w których zdobył 7 bramek.

Poza Monetą, w trwającym obecnie letnim oknie transferowym z Legią pożegnali się jeszcze: Sebastian, Szymański, Michał Kucharczyk, Jakub Ojrzyński, Michał Kopczyński, Arkadiusz Malarz, Miroslav Radović, Adam Hlousek, Kasper Hamalainen, Cristian Pasquato i Iuri Medeiros.