Dawid Janczyk chce odciąć się od swoich problemów i znów cieszyć się grą w piłkę. 31-letni napastnik zdecydował się na wyjazd do Niemiec, gdzie rozpoczął treningi z drużyną FC Blaubeuren (dziewiąty poziom rozgrywek w Niemczech). - FC Blaubeuren to popularny kierunek wśród polskich piłkarzy. Grało tam swego czasu ośmiu zawodników z Polski, którzy jednocześnie pracowali w jednej z dużych firm w okolicy.

REKLAMA

Większość z tych historii zaczyna się tak samo. Polecenie przez znajomego, praca w Niemczech i występy w tamtejszym zespole - czytamy na portalu podlaskapilka.pl. Dawid Janczyk zdecydował się właśnie na taki krok, a w niedzielę zagrał w pierwszym meczu FC Blaubeuren. Zespół z miasta leżącego w Górnej Szwabii pokonał 3:1 drużynę 1. FC Germania Bargau, a Janczyk strzelił w tym spotkaniu gola. - Welcome back! (tłum. Witamy z powrotem!) - napisał Polak na Facebooku.

Dawid Janczyk strzelił gola w nowym klubie Facebook/Screen

Dawid Janczyk wyrzucony z Odry Wodzisław Śląski

Przypomnijmy, że Janczyk został w kwietniu wyrzucony z Odry Wodzisław Śląski z powodu choroby alkoholowej. O swoich problemach piłkarz opowiedział w książce "Moja spowiedź", która szerokim echem odbiła się w środowisku piłkarskim. - Kilka razy stawałem przed lustrem. Gdy spojrzę sobie głęboko w oczy, to widzę tego dobrego i tego złego Dawida. Zadajesz sobie pytanie, czy chcesz iść dobrą czy złą ścieżką? Czuję się szczęśliwym człowiekiem, bo szczęście daje mi to, że mogę trenować i grać. Przede wszystkim szczęście daje mi rodzina - opowiadał piłkarz w rozmowie z Krzysztofem Smajkiem, dziennikarzem Sport.pl.

Niestety, kilka tygodni później Janczyk wrócił do nałogu i został wyrzucony z Odry. - Drużyna na każdym kroku bardzo mocno wspierała Dawida w wyjściu z nałogu. Gdy przestał pojawiać się na treningach i okazało się, że poszedł w alkohol, w szatni pojawiło się rozczarowanie, ogromy żal i współczucie – mówił Ryszard Wieczorek, trener Odry. I postawił sprawę jasno: - Mieliśmy z Dawidem umowę: jak wróci do nałogu, to w Odrze nie będzie dla niego miejsca.

Wrócił, został wyrzucony z klubu, a w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym był kompletnie pijany. - Jest mi wstyd, kiedy patrzę na to zdjęcie - przyznał w rozmowie z Piotrem Dobrowolskim, dziennikarzem 'Super Expressu'. I wyznał, że upił się z tęsknoty za dziećmi. Teraz były reprezentant Polski, były piłkarz Legii Warszawa, Korony Kielce czy CSKA Moskwa chce zacząć nowe życie w Niemczech. Piłka i nowy klub mają mu w tym pomóc.