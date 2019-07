Dani Alves w maju skończył 36 lat. Wciąż znajduje się jednak w dobrej formie, co potwierdził na Copa America 2019. W tej chwili poszukuje nowego pracodawcy po tym, jak 1 lipca wygasła jego umowa z PSG. I to w dość nietypowy sposób, bo na swoim... Instagramie. "Szukam pracy, gdzie mogę wysłać CV? Niech ktoś da mi znać, jeśli będzie miał wystarczająco dużo czasu, by je przeczytać" - napisał Brazylijczyk, nawiązując przy tym do swoich wszystkich sukcesów (triumf w tegorocznym Copa America był jego 40. wygranym trofeum w karierze).

REKLAMA

Gdzie będzie grał Dani Alves?

Ostatnie dwa sezony Dani Alves spędził w PSG. Wcześniej występował rok w Juventusie, do którego trafił z FC Barcelony. W jej barwach grał osiem lat, ale niewykluczone, że będzie więcej, bo spekuluje się, że teraz może wrócić do Barcelony. Hiszpańskie media informują, że piłkarz sam zaoferował swoje usługi katalońskiemu klubowi. Mistrz Hiszpanii na razie zastanawia się, czy warto ponownie zatrudnić Daniego Alvesa. W kontekście jego przyszłości mówi się także o wyjeździe z Europy. Do Chin albo MLS.