Krystian Bielik należał do najlepszych polskich piłkarzy na niedawnych mistrzostwach Europy do lat 21. Mimo to, trener Arsenalu Londyn Unai Emery nie widzi dla niego miejsca w zespole ze stolicy Anglii. Bielik musi odejść, a zainteresowanie nim wykazuje kilka angielskich klubów: Derby County, West Bromwich Albion, Middlesbrough i Brentford. By pozyskać Bielika, trzeba zapłacić 10 mln funtów. Tyle życzy sobie za Polaka Arsenal.

Londyńczycy ściągnęli Bielika cztery lata temu z Legii Warszawa za 1,75 mln euro. W umowie piłkarza z "Kanonierami" jest także zapis, że w przypadku sprzedaży go do innego klubu Legia zarobi na nim jeszcze 500 tys. euro.