Nemanja Nikolić był jednym z najlepszych piłkarzy Legii w ostatnich latach. W 86 meczach strzelił aż 55 goli. Nic więc dziwnego, że fani stołecznej drużyny wciąż marzą o jego powrocie do Legii. Węgier został zapytany, czy jest szansa, że wróci na Łazienkowską. - Żeby być szczerym: w tym momencie nie widzę na to większych szans. Choć to dla mnie honor, że kibice Legii wciąż śledzą moją karierę i wciąż na mnie czekają - przyznał Nikolić w rozmowie z "Super Expressem".

Węgierski napastnik w ten sposób przeciął spekulacje z ostatnich dni. W mediach pojawiła się bowiem informacja, że Nikolić nie przedłuży umowy z Chicago Fire, która obowiązuje do końca tego roku. Piłkarz zapowiedział, że do Legii i tak na razie nie wróci. Mimo, że bardzo dobrze wspomina pobyt w stolicy Polski. - Zawsze miałem z kibicami Legii unikalne relacje i okres w Warszawie to prawdopodobnie najlepszy czas w mojej profesjonalnej karierze - dodał.

W trwającym sezonie MLS Nikolić strzelił już dziewięć goli.