Przypomnijmy: 10 spotkań - tyle trwała przygoda Leszka Ojrzyńskiego z Wisłą Płock. Szkoleniowiec odchodzi z Wisły ze względu na "poważne problemy osobiste". Jego obowiązki tymczasowo przejmie Patryk Kniat, który w zastępstwie prowadził drużynę w obu meczach sezonu 2019/2020.

Kto zostanie nowym trenerem Wisły?

Jacek Magiera na poziomie ekstraklasy prowadził tylko Legię Warszawa. Od roku jest selekcjonerem kadry do lat 20. Młodzieżowa reprezentacja rozegrała pod jego wodza trzynaście spotkań, aż 8 z nich przegrała.

Natomiast Jan Urban to o wiele bardziej doświadczony szkoleniowiec. Ostatnio pracował w Śląsku Wrocław, wcześniej był trenerem m.in: Polonii Bytom, Legii Warszawa, CA Osasuna i Lecha Poznań. Ze stołecznym klubem sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2012/13 oraz dwa puchary kraju i jeden Superpuchar. Z Kolejorzem także wygrał Superpuchar.

Zbigniew Boniek nie puści Magiery?

- Ja nie jestem z tych, co poniewierają trenerów. Jacek przyszedł do PZPN-u po to, żeby pracować nad różnymi projektami. Taki fachowiec jak on na pewno się u nas nie zmarnuje. Jest świetny nie tylko w budowaniu zespołów, ale też w szkoleniu trenerów - mówi Zbigniew Boniek, zapytany przez Interię o przyszłość Magiery.