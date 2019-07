Jak poinformował portal reviersport.de, KFC Uerdingen, klub występujący obecnie na trzecim poziomie rozgrywkowym w Niemczech, jest zainteresowane pozyskaniem 13-krotnego reprezentanta Polski, Artura Sobiecha, grającego aktualnego w Lechii Gdańsk. Aktualny kontrakt napastnika obowiązuje do końca sezonu 2020/2021.

Artur Sobiech przejdzie do Niemiec ze względu na żonę?

Jednym z dodatkowym powodów, który miałby przekonać Sobiecha do przejścia do niemieckiego klubu jest fakt, że jego żona, uprawiająca piłkę ręczną, jest zawodniczką Borussii Dortmund. Transfer do Uerdingen miałby zakończyć ich rozłąkę, bo Gdańsk i Dortmund dzieli blisko 1000 kilometrów. Napastnik Lechii w swojej karierze grał już w Bundeslidze, notując 98 występów w barwach Hannoveru 96.

Artur Sobiech miał wyrazić wstępne zainteresowanie transferem. Napastnik Lechii Gdańsk byłby gotowy zgodzić się na trzyletni kontrakt. Jeśli piłkarz porozumie się ostatecznie z niemieckim klubem, ten miałby być zdecydowany na zapłacenie odstępnego w wysokości ok. 300 tysięcy euro. KFC Uerdingen rozpoczęło nowy sezon od wygranej 1:0 z Hallescher.