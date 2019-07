Przyszłość Arkadiusza Malarza wciąż nie jest jasna. Legia Warszawa nie przedłużyła z nim kontraktu, a 39-letni bramkarz wciąż szuka nowego zespołu. Jeszcze niedawno wydawało się, że Malarz zwiąże się z Wisłą Płock, ale ostatnio temat jego przenosin do zespołu Leszka Ojrzyńskiego przycichł. Dlaczego? Wszystko przez to, że Wisła nie sprzedał Thomasa Dahne. Niemiec dostał ofertę gry dla jednego z angielskich klubów, ale temat transferu upadł. - Mieliśmy już ustalony kontrakt z Malarzem. Doszliśmy do porozumienia, a Arek przeszedł nawet testy medyczne. Był o krok od naszego klubu, ale nie podpisał kontraktu, bo Dahne nie odszedł do Anglii. Mamy trzech bramkarzy i nie ma już tematy gry Malarza w Wiśle Płock - przyznał w rozmowie ze Sport.pl Marek Jóźwiak, dyrektor sportowy klubu z Płocka.

Arkadiusz Malarz bez klubu. Co dalej?

Kontrakt Malarz z Legią wygasł 30 czerwca. Od tego momentu piłkarz pozostaje bez klubu. Niedawno urodziła mu się córeczka, dlatego nie chce wyjeżdżać za granicę. Podczas pożegnania z fanami Legii zasugerował, że może podpisać kontrakt z innym polskim klubem. - Nie chcę kończyć kariery, piłka to moje życie, dlatego nie miejcie do mnie pretensji, jeśli zobaczycie mnie w innym klubie - zaapelował Malarz. Kibice na jego prośbę zareagowali brawami.

- Kończy się piękna historia, dziękuję wam bardzo za wszystko. Z dumą zakładałem koszulkę z "eLką" na piersi. Dziękuję za to, że byliście ze mną w tych dobrych, ale i gorszych chwilach. Powiem krótko: legionistą się jest, a nie bywa - zakończył swoją wzruszającą przemowę Malarz.

Arkadiusz Malarz zdobył z Legią Warszawa trzy mistrzostwa Polski i trzy Puchary Polski. Grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie był jednym z najlepszych piłkarz warszawskiego klubu. Po meczu ze Sportingiem Lizbona (1:0) został wybrany przez portal whoscored.com do najlepszej jedenastki szóstej kolejki Ligi Mistrzów. - Nawet nie marzyłem, że zagram z Legią w Lidze Mistrzów. Spełniłem swoje marzenia - przyznał 39-letni bramkarz.